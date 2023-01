Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Einbrüche

Hettenleidelheim (ots)

Zwei Einbrüche wurden der Polizeiinspektion Grünstadt angezeigt: In der Nacht von Sonntag, 22.01.2023, auf Montag, 23.01.2023, drang/en unbekannte/r Täter in die Räumlichkeiten einer Rechtsanwaltskanzlei in der Hauptstraße ein. Hierzu wurden Türen aufgehebelt. Nach ersten Feststellungen wurde nichts entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Außerdem wurde in derselben Nacht in ein Friseurgeschäft in der Mittelhaide eingebrochen. Der/die unbekannte/n Täter verschafften sich über die Eingangstür Zutritt zu den Räumlichkeiten. Entwendet wurde Bargeld. Der Gesamtschaden beträgt ca. 350 Euro. Zeugenhinweise zu den Taten und der Täterschaft werden von der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

