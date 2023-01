POL-PDNW: Berauscht in den Feierabend

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 21.01.2023 gegen 19:00 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt Am Obstmarkt in Bad Dürkheim zu einem Hausfriedensbruch und Beleidigungen gegenüber den Mitarbeiterinnen. Zwei 24-Jährige beleidigten, beim Kauf von alkoholischen Getränken, zwei Mitarbeiterinnen des Marktes mit sehr üblen Worten. Unter anderem gab einer der Männer sinngemäß an ...

mehr