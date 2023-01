Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Mitarbeiterinnen eines Einkaufsmarktes übelst beleidigt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 21.01.2023 gegen 19:00 Uhr kam es in einem Einkaufsmarkt Am Obstmarkt in Bad Dürkheim zu einem Hausfriedensbruch und Beleidigungen gegenüber den Mitarbeiterinnen. Zwei 24-Jährige beleidigten, beim Kauf von alkoholischen Getränken, zwei Mitarbeiterinnen des Marktes mit sehr üblen Worten. Unter anderem gab einer der Männer sinngemäß an "ich hasse euch, weil ihr Frauen seid.". Gegen die beiden 24-Jährigen wird nun wegen Beleidigung auf sexueller Grundlage ermittelt. Da einer der Männer bereits ein Hausverbot hatte, wird gegen ihn weiterhin wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Eine Überprüfung ergab, dass beide Personen bereits mehrfach strafrechtlich in Erscheinung getreten sind.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell