Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch in Bäckerei gesucht

Saalfeld (ots)

Zwischen Mittwochabend bis Donnerstagmorgen drangen bislang Unbekannte in eine Bäcker-Filiale in der Melanchthonstraße in Saalfeld ein. Nachdem durch den/die Unbekannte/n gewaltsam ein Verkaufsfenster aufgebrochen wurde, kam es zum Diebstahl eines Tresors mit Bargeld in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Wahrnehmungen nimmt die KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell