POL-WAF: Beelen. Auffahrunfall endet in Krankenhaus

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Samstag (04.03.2023, 20.50 Uhr) einen Supermarkt am Haselnussweg in Neubeckum ausgeraubt. Der unbekannte Täter bedrohte den Kassierer mit einem Messer und verlangte die Herausgabe von Geld. Zudem griff er selbst in die Kasse und nahm weitere Scheine an sich. Der ...

mehr