POL-PIOPP: Zwei Fahrten unter Alkohol-/Betäubungsmitteleinfluss

Lörzweiler, Birkenstraße/Am Flügelsbach (ots) - Am Dienstag, 02.11.22, kommt es im Zeitraum von 07:30 - 22:00 Uhr zu zwei Einbrüchen in der Ortslage Lörzweiler. In der Birkenstraße als auch in der Straße Am Flügelsbach gelangen Unbekannte durch Aufhebeln der Teerrassentüren in die Anwesen und durchwühlen die Zimmer. Dem ersten Anschein nach wird hauptsächlich Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen ...

mehr