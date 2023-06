POL-F: 230627 - 0738 Frankfurt-Oberrad: Vermisster 85-Jähriger ist wieder da

Frankfurt (ots) - (lo) Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum heutigen Montag (26.Juni 2023) einem Frankfurter in der Münchener Straße seine schwarze Umhängetasche samt Inhalt geraubt. Der Täter flüchtete. Gegen 00:00 Uhr hielt sich der 49-jährige Geschädigte in einem Hinterhof in der Münchener Straße auf. Dort traf er auf einen ihm unbekannten Mann, der ihn unter Vorhalt eines Messer zur Herausgabe seiner ...

mehr