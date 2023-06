Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230626 - 0735 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub im Hinterhof

Frankfurt (ots)

(lo) Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum heutigen Montag (26.Juni 2023) einem Frankfurter in der Münchener Straße seine schwarze Umhängetasche samt Inhalt geraubt. Der Täter flüchtete.

Gegen 00:00 Uhr hielt sich der 49-jährige Geschädigte in einem Hinterhof in der Münchener Straße auf. Dort traf er auf einen ihm unbekannten Mann, der ihn unter Vorhalt eines Messer zur Herausgabe seiner Umhängetasche zwang. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es zwischen dem Täter und dem 49-Jährigen zu einem Gerangel gekommen sein, bei dem der Geschädigte Schürfwunden an den Knien sowie am rechten und linken Oberarm erlitt, die von den eintreffenden Einsatzkräften erstversorgt wurden. Der Räuber selbst verlor im Eifer des Gefechts seinen eigenen Rucksack, flüchtete jedoch mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Täter durch die alarmierte Polizeistreife verlief ohne Ergebnis. Ein Blick in den Rucksack brachte noch einen Schlagstock zum Vorschein, den die Beamten sicherstellten.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, braun-schwarze Haare, Jeanshose, helles Oberteil mit ¾ Ärmellänge.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/ 755-10400 zu melden oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell