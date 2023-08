Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Fahrrad aus Schuppen gestohlen

Am Sonntag, 13. August 2023, zwischen 00.10 Uhr und 10.15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrenrad der Marke Alu Trekking Star aus einem unverschlossenen Schuppen in der Straße Großer Kamp West. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491- 9339 - 0 entgegen.

Bösel - Brand eines Kleinkraftrades

Am Sonntag, den 13. August 2023, gegen 13.37 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zum Brand eines Kleinkraftrades. Hier kam es beim Startvorgang zu einer Flammenbildung im hinteren Bereich des Kleinkraftrades. Das Feuer konnte durch den Geschädigten selbst gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, den 13. August 2023, gegen 18.30 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Friesoythe mit seinem PKW die Thüler Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss Fahren stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,63 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt sowie der Führerschein beschlagnahmt.

Friesoythe - Sachbeschädigung an Funkstreifenwagen

Am 12. August 2023, um 2.07 Uhr, fuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Friesoythe auf der Kirchstraße stadteinwärts, als der Streifenwagen durch eine Flasche beworfen wurde, welche am Fahrzeug zerschellte und einen Sachschaden verursachte. Im Rahmen der Fahndung konnte ein jugendlicher Tatverdächtiger aus Friesoythe angetroffen werden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Friesoythe - Verkehrsunfall nach medizinischem Notfall

Am Montag, 14. August 2023, zwischen 05:30 Uhr und 06:07 Uhr befuhr eine 68-jährige Frau aus Markhausen mit ihrem PKW die Pehmertanger Straße von der B72 kommend in Richtung Markhausen. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalles kam sie bei geringer Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW kam im angrenzenden Straßengraben an einem Baum zum Erliegen. Eintreffende Ersthelfer stellten fest, dass die Frau nicht ansprechbar war und begannen umgehend mit der Reanimation, welche von den angeforderten Rettungskräften übernommen wurde. Allerdings verstarb die Frau auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Gesamtumstände ließen den Rückschluss auf einen medizinischen Notfall zu, da z. B. der Sachschaden am PKW auf ca. 2.000,- EUR geschätzt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell