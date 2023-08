Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.08.2023 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Boxberg: Stute durch Unbekannten verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unerlaubt Zutritt zu einem Pferdestall in Boxberg. Er fügte einer Stute mit einem unbekannten Gegenstand Verletzungen an der Scheide zu. Die weiteren Pferde, die in dem Stall in der Frankendomstraße im letzten Gebäude am Ortsausgang in Richtung Uiffingen standen, blieben unversehrt. Zur Tatzeit war die Scheune mit einem Elektrozaun gesichert. Wer in der Nacht oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen rund um den Stall gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Tauberbischofsheim, Fachbereich Gewerbe und Umwelt, unter der Telefonnummer 09341 810 oder bei der Gemeindeverwaltung zu melden.

