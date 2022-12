Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unbekannte versuchen in Baustoffhandel einzubrechen

Hattingen (ots)

In der Zeit von Mittwoch 17:30 Uhr, bis Donnerstag 06:30 Uhr, versuchten Unbekannte in einen Baustoffhandel in der Beuler Höhe einzubrechen. Die Täter schlugen die Scheibe der Eingangstür mit einem Stein ein und beschädigten so die Scheibe. In die Räumlichkeiten gelangten sie nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Die Täter entfernten sich unerkannt.

