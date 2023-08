POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Eberstadt: Mit 46 km/h zu viel auf dem Tacho unterwegs Eine 62-Jährige war am Dienstagvormittag mit ihrem Pkw deutlich zu schnell auf der Landesstraße bei Eberstadt unterwegs. Gegen 10.15 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Audi die Landesstraße 1036 im Bereich des Ortsteils Hölzern und wurde von Polizeibeamten gelasert. Hierbei stellten sie fest, dass die 62-Jährige mit ihrem Wagen mit 116 Stundenkilometern bei erlaubten 70 Stundenkilometern fuhr. Die Fahrerin wurde daraufhin angehalten und kontrolliert. Sie muss nun neben dem Bußgeld auch mit Punkten im Fahreignungsregister und einem Fahrverbot rechnen.

Neckarsulm: Kupferkabel gestohlen - Zeugen gesucht Ein circa 120 Meter langes Kupferkabel entwendeten Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag von einer Baustelle in Neckarsulm. Zwischen 20 Uhr und 5.45 Uhr begaben sich die Unbekannten zu der Baustelle in der Konrad-Zuse-Straße. Nachdem sie die Bauzaunschellen gelöst hatten, schoben sie Teile des Bauzaunes zur Seite und betraten das Gelände. Dort durchtrennten sie eine Starkstromleitung, entfernten die Gummiummantelung und nahmen das Kupfer aus dem Kabel mit. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Güglingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht Eine unbekannte Person verursachte am vergangenen Wochenende einen Verkehrsunfall in Güglingen und fuhr davon. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Rangieren mit ihrem Fahrzeug einen Metallpfosten sowie eine Laterne in der Emil-Weber-Straße. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Schulfenster eingeworfen - Zeugen gesucht Zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen warfen Unbekannte ein Fenster des Gymnasiums in Heilbronn-Böckingen ein. Zwischen 15.30 Uhr und 5.45 Uhr des Folgetages wurde der Stein gegen die Fensterscheibe des Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium am Kraichgauplatz geworfen. Dadurch zersprang das Glas. Es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Das Polizeirevier Böckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat oder den Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Vor der Polizei geflüchtet - Zeugen gesucht Die Polizei sucht nach einer Verfolgungsfahrt in Heilbronn-Böckingen nach Zeugen und Personen, die durch einen Rollerfahrer gefährdet oder geschädigt wurden. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war der Rollerfahrer mit seinem Gefährt in der Theodor-Heuss-Straße unterwegs. Als ihm ein Streifenwagen gegen 21.55 Uhr entgegenkam, dieser wendete und die Beamten versuchten, den Rollerfahrer anzuhalten, raste er davon. Nach einer Verfolgungsfahrt mit Geschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern nutzte der Mann die baulichen Begebenheiten eines Fußweges oberhalb der Rühlingshäuser Straße, um den Polizeibeamten zu entwischen. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich von der Theodor-Heuss-Straße über die Ludwigsburger Straße in die Jäkleinstraße und den angrenzenden Feldweg in Richtung Klingenberg. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, da die Flucht vor der Polizei als Kraftfahrzeugrennen gewertet werden kann, aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Fall machen können oder Personen, die durch den Rollerfahrer gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

