Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.08.2023

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruchsserie geklärt - Zwei Männer in Haft

Intensive Ermittlungen des Arbeitsbereichs Seriendelikte / Wohnungseinbruchsdiebstahl der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Heilbronn, die in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei Rottweil betrieben wurden, führten am Montag zur Festnahme von zwei Männern im Alter von 41 und 53 Jahren, die erst vor kurzer Zeit ihren Aufenthaltsort in den Landkreis Heilbronn verlegt hatten. Die Personen stehen im Verdacht, für eine Einbruchsserie im Stadt- und Landkreis verantwortlich zu sein.

Zuletzt sollen die Tatverdächtigen in der Nacht auf Montag, den 28. August 2023, in eine Tankstelle in der Leibnizstraße in Leingarten eingebrochen sein. Aufgrund einer DNA-Spur, die an einem weiteren Tatort in Leingarten nach dem Einbruch in eine Bäckerei (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5490373) gesichert wurde, waren bereits im Vorfeld Ermittlungen gegen den 41-Jährigen aufgenommen worden. Nachdem in der Folge durch weitere kriminaltaktische Maßnahmen sowie verdeckte Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen belastende Erkenntnisse gewonnen werden konnten, wurden diese am Montagnachmittag in Massenbach durch Fahndungskräfte der Kriminalpolizei festgenommen. Beide versuchten noch, sich durch Flucht zu Fuß den Festnahmen zu entziehen, konnten jedoch gefasst werden. Bei anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen wurden Betäubungsmittel, Tatwerkzeuge und höhere Bargeldsummen aufgefunden und sichergestellt.

Die Männer stehen im Verdacht, neben den zuvor genannten Einbrüchen auch für mehrere Wohnungseinbrüche im Landkreis Heilbronn verantwortlich zu sein. Im Rahmen ihrer Vorführung beim Amtsgericht Heilbronn, die noch am Tag der Festnahme erfolgte, wurden die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt. Beide Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn zu weiteren Straftaten, die auf das Konto der beiden Festgenommenen gehen könnten, dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell