Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Kinderhaus und Handorf - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Dienstag (10.01.) sind Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in Handorf und in eine Wohnung in Kinderhaus eingebrochen.

Zur Wohnung in der Grevener Straße in Kinderhaus verschafften sich die Täter zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr Zutritt, indem sie eine Terrassentür im Erdgeschoss aufhebelten. Die Unbekannten durchsuchten die Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuck.

In das unbewohnte Einfamilienhaus auf der Straße Krüsbreede in Handorf stiegen die Täter in der Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr ein, nachdem sie eine Scheibe zerstört hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Diebesgut.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

