Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 31.08.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Mittwochnachmittag zog sich ein Motorradfahrer Verletzungen bei einem Unfall in Walldürn zu. Ein 57-Jähriger fuhr gegen 14.45 Uhr mit seinem PKW in einen Kreisverkehr an der Buchener Straße. Dabei übersah er vermutlich den bereits dort fahrenden 53-Jährigen auf seinem Motorrad. Der PKW streifte das Motorrad, woraufhin der Fahrer stürzte. Rettungskräfte brachten den Motorradfahrer zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Schaden am Motorrad beläuft sich auf ungefähr 2.000 Euro. Der Schaden am Auto wird mit circa 5.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell