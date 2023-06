LPI-GTH: Fahrrad entwendet- Zeugensuche

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots) - Heute Vormittag befuhr eine 57-jährige Fahrerin eines Ford die L3007 von Hastungsfeld in Richtung Sättelstädt, ein 57-jähriger Motorradfahrer fuhr in die entgegengesetzte Richtung. Die Fahrerin des Ford wollte in der weiteren Folge nach links auf die K1 einbiegen. Hierbei kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer und dessen Sozius (w/57) verletzt und in ein Krankenhaus ...

