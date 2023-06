LPI-GTH: Zwei Personen schwer verletzt

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter drangen gestern, zwischen 00.30 Uhr und 06.00 Uhr in eine Gastronomieeinrichtung in der Straße "Am Dorfplatz" in Apfelstädt ein. In der weiteren Folge entwendeten der oder die Unbekannten unter anderem Bargeld. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 ...

mehr