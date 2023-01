FW-EN: 2 Einsätze am Mittwoch

Ennepetal (ots) - Am Donnerstag, den 19.01.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal, um 09:41 Uhr zu einem: "Krankentransportwagen in Notlage", in den Ortsteil Milspe alarmiert. Ein Krankentransportwagen (KTW) war auf dem Weg in eine Fachklinik, durch die extreme Straßenglätte in eine Notlage geraten und drohte die Straße runter zu rutschen. Die Feuerwehr sicherte den zu rutschen drohenden "KTW" mittels einer Maschinellen ...

mehr