FW-EN: Einsätze der Feuerwehr am Donnerstag

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag, den 19.01.2023 wurde die Feuerwehr Ennepetal, um 09:41 Uhr zu einem: "Krankentransportwagen in Notlage", in den Ortsteil Milspe alarmiert. Ein Krankentransportwagen (KTW) war auf dem Weg in eine Fachklinik, durch die extreme Straßenglätte in eine Notlage geraten und drohte die Straße runter zu rutschen. Die Feuerwehr sicherte den zu rutschen drohenden "KTW" mittels einer Maschinellen Zugeinrichtung, anschließend konnte das Fahrzeug unbeschadet den Straßenverkauf herab gelassen werden. Der Patient konnte für die Dauer des Einsatzes in einer Wohnung untergebracht und betreut werden. Der Einsatz konnte für die 6 Einsatzkräfte um 10:36 Uhr beendet werden.

Um 10:50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer "Person hinter verschlossener Tür" in den Ortsteil Hasperbach alarmiert. Die Wohnungstür des Mehrfamilienhauses konnte von den Einsatzkräften mit Spezialwerkzeug gewaltfrei geöffnet werden. Im Anschluss wurde der Patient dem mit alarmiertem Rettungsdienst übergeben. Der Einsatz konnte für die Einsatzkräfte des Hilfeleistungslöschfahrzeuges und der Drehleiter um 11:20 Uhr beendet werden.

In den Ortsteil Milspe ging es um 17:17 Uhr mit dem Alarmstichwort: "Person im Aufzug". Ein Personenaufzug war durch einen technischen Defekt, im 3.Obergeschoss stehen geblieben. Im Personenaufzug befand sich eine Person, die umgehend durch die Einsatzkräfte mit speziellem Equipment, aus der Notlage befreit werden konnte. Um 17:31 Uhr konnte der Einsatz für die 4 Einsatzkräfte des Hilfeleistungslöschfahrzeuges beendet werden.

