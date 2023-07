Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Sturmtief "Poly" sorgt für viel Arbeit für die Feuerwehr

Fredenbeck (ots)

Die Ortsfeuerwehren aus der Samtgemeinde Fredenbeck waren am gestrigen Mittwoch von 14:12 Uhr bis in die späten Abendstunden im Einsatz. Das Sturmtief "Poly" sorgte für viel Arbeit für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte. Als erstes wurde die Ortsfeuerwehr Schwinge um 14:12 Uhr zu einem gemeldeten Baum auf Straße alarmiert. Nachdem in der Zwischenzeit weitere Ortsfeuerwehren alarmiert wurden, wurde dann um 15:18 Uhr durch die Leitstelle Stade die Örtliche Einsatzleitung der Samtgemeinde Fredenbeck mit dem Stichwort "Sonderlage" alarmiert. Ab diesem Zeitpunkt lief die Koordination der Einsätze über die örtliche Einsatzleitung in Fredenbeck. Außerdem hielten die bereits alarmierten Ortsfeuerwehren Bereitschaft in ihren Feuerwehrhäusern, um eingehende Einsätze möglichst schnell abarbeiten zu können.

Neben diversen Ortsfeuerwehren aus der Samtgemeinde Fredenbeck waren auch beide Drehleitern der Feuerwehr Stade in der Samtgemeinde Fredenbeck im Einsatz. Sowohl in Helmste als auch in Kutenholz musste ein Baum in entsprechender Höhe abgetragen werden. In Kutenholz drohte der Baum auf ein Haus zu stürzen.

Insgesamt ca. 40 Einsätze wurden durch die Ortsfeuerwehren allein in der Samtgemeinde Fredenbeck abgearbeitet, laut Leitstelle waren es 151 unwetterbedingte Einsätze im ganzen Landkreis Stade.

