FFW Fredenbeck: Schwerer Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen / Eine Person in Fahrzeug eingeklemmt.

Mulsum (ots)

Die Ortsfeuerwehren Mulsum, Kutenholz, Schwinge, Fredenbeck sowie Hagenah (SG Oldendorf-Himmelpforten) wurden am heutigen Donnerstag um 14:25 Uhr zu einem Verkehrsunfall nach Mulsum alarmiert. In den ersten Informationen der Leitstelle hieß es, dass mehrere Schwerverletzte vor Ort sind und vermutlich 2 von ihnen noch im Fahrzeug eingeklemmt seien.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage zum Großteil, es war noch eine Person in einem der beteiligten Fahrzeuge eingeklemmt. Zwischen einem Toyota und einem Skoda gab es einen Frontalzusammenstoß.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die eingeklemmte Person, unterstützen den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst und sicherten die Unfallstelle ab. Ebenso wurde der Brandschutz sichergestellt.

Die drei Fahrzeuginsassen wurden nach der Erstversorgung schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Eine Anwohnerin, die unter Schock stand, wurde ebenfalls durch den Rettungsdienst ambulant versorgt, musste jedoch nicht in ein Krankenhaus transportiert werden. Neben mehreren Rettungswagen waren insgesamt 4 Notärzte und die organisatorischen Leiter Rettungsdienst an der Einsatzstelle vor Ort.

Die Feuerwehr war mit ca. 50 ehrenamtlichen Einsatzkräften vor Ort, der Einsatz konnte gegen 16:00 beendet werden. Die Straße wurde für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Zur Unfallursache und Schadenhöhe kann die Feuerwehr aktuell keine Aussage treffen, dies ist nun Bestandteil polizeilicher Ermittlungen.

