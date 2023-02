Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Anhänger stehen in Flammen

Feuerwehr kann Ausbreitung auf Gebäude verhindern

Kutenholz (ots)

Die Ortsfeuerwehren Kutenholz und Mulsum wurden am gestrigen Dienstag, den 14.02. um 22:30 Uhr zu einem Feuer in der Hauptstraße in Kutenholz alarmiert. Vor Ort bestätigte sich die Alarmmeldung der Leitstelle, es standen zwei Anhänger in Flammen. Durch das schnelle Eingreifen der ersten Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Die beiden brennenden Anhänger konnten nicht mehr gerettet werden, es entstand Totalschaden.

Zur Unterstützung der Einsatzleitung war ebenfalls die Einsatzleitwagen-Gruppe der Samtgemeinde Fredenbeck vor Ort im Einsatz.

Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden, der vorsorglich alarmierte Rettungswagen musste nicht tätig werden.

Die Hauptstraße in Kutenholz wurde für die Einsatzdauer voll gesperrt. Für die ca. 40 ehrenamtlichen Einsatzkräfte war der Einsatz gegen 23:45 Uhr beendet.

Zur Schadenhöhe und der Brandursache kann die Feuerwehr keine Aussage treffen, dies ist jetzt Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck, übermittelt durch news aktuell