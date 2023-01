Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Abwesenheit von Bewohnern ausgenutzt

Kriminelle versuchen in Einfamilienhaus einzubrechen

Terrassentür hält massivem Vorgehen stand

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Die mehrwöchige Abwesenheit von Anwohnern in der Bruststraße haben Kriminelle ausgenutzt und versucht, sich in der Zeit zwischen Montag (26.12.2022) und Dienstag (17.1.), Zugang zu ihrem Einfamilienhaus zu verschaffen. Bei ihrem gewaltsamen Vorgehen verursachten sie einen erheblichen Schaden an der Terrassentür. Diese hielt den Hebelversuchen glücklicherweise Stand und verhinderte ein Betreten der Räume. Die ungebetenen Besucher traten die Flucht an.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Beamtinnen und Beamten suchen Zeugen, denen möglicherweise verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum und in Tatortnähe aufgefallen sind. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell