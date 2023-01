Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Auto im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim-Auerbach (ots)

Ein silberner Volkswagen rückte am Dienstagvormittag (17.1.) in das Visier von unbekannten Kriminellen. Der Wagen war auf einem dortigen Parkplatz im Kirchweg abgestellt, als sich die Unbekannten gegen 11 Uhr daran zu schaffen machten. Ersten Ermittlungen zufolge, schlugen sie eine Scheibe des Wagens ein und gelangten so an den Innenraum. Hieraus entwendeten sie unter anderem elektronische Geräte. Wie hoch der Schaden genau ist, muss noch geprüft werden. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell