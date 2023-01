Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbruchsversuch scheitert an Fenster

Wer hat etwas Verdächtiges gesehen?

Griesheim (ots)

Kriminelle versuchten zwischen Montagmittag (16.1.) und Dienstagmorgen (17.1.) in ein Einfamilienhaus in der Borngasse zu gelangen. Dazu hebelten die Täter an einem Fenster des Gebäudes. Den Einbrechern gelang es nicht, das Fenster zu öffnen, woraufhin sie unerkannt und ohne Beute flüchteten.

Bei dem Einbruchsversuch verursachten die Kriminellen nach bisherigen Erkenntnissen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell