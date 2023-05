Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck

FFW Fredenbeck: Fehlalarm durch Notrufmissbrauch

Feuerwehr zu gemeldeten Feuer alarmiert

Bild-Infos

Download

Kutenholz (ots)

Die Ortsfeuerwehren Kutenholz und Mulsum wurden am gestrigen Mittwoch um 17:06 Uhr mit dem Stichwort "Feuer Mittel" in die Hauptstraße nach Kutenholz alarmiert. Dort angekommen konnte nach einer kurzen Erkundung und nach Rücksprache mit den Bewohnern kein Feuer festgestellt werden. Die Bewohner des Hauses hatten keinen Notruf abgesetzt.

Der Notruf zu diesem Einsatz kam über die Notruf-App der Bundesländer "Nora".

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass der Missbrauch von Notrufen gemäß §145 StGB strafbar ist und mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft wird.

Die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in der Samtgemeinde sind gerne Rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr für die Bevölkerung da - aber bitte nur im Ernstfall. Durch mutwillige Fehlalarme sind Einsatzkräfte gebunden, die in dem Moment an anderer Stelle wirklich gebraucht werden.

Weitere Informationen zur Nora-App finden Sie unter www.nora-notruf.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Fredenbeck, übermittelt durch news aktuell