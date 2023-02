POL-PPTR: Ankündigung von Geschwindigkeitskontrollen in der 9. Kalenderwoche

Trier-Zewen (ots) - Am Sonntag, dem 19. Februar 2023, zwischen 12:30 - 22:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter über den Hintereingang Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der "Zewener Straße" in Trier-Zewen. Während der Abwesenheit der Hausbewohner erbeuteten die Täter einen Tresor mit darin befindlichem Schmuck und Bargeld. Während des Tatzeitraumes fand der Karnevalsumzug in Trier-Zewen statt. Die ...

