Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Bad Salzuflen. Vorsicht vor falschen Polizeibeamten am Telefon.

Lippe (ots)

Am Dienstag (10.10.2023) wurden in Detmold vier Betrugsversuche übers Telefon angezeigt, bei denen die Betrüger sofort erkannt wurden, in einem Fall in Bad Salzuflen kam es jedoch zu einer Übergabe einer hohen Geldsumme. Eine ältere Frau übergab gegen 16 Uhr in der Breslauer Straße in Bad Salzuflen Bargeld an einen Betrüger, der wie folgt beschrieben wird: männlich, 25-28 Jahre alt, 170-180 cm groß, blonde kurze Haare, blauer Kapuzenpullover, akzentfreies Deutsch. Die Betrugsmasche besteht darin, dass die Geschädigten, vorwiegende ältere Menschen, Anrufe erhalten, in denen ihnen mitgeteilt wird, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall hatte und Geld für eine Kaution benötigt wird. Bei Hinweisen auf den Täter und/oder eventuellen Fluchtfahrzeugen, kann das Kriminalkommissariat 6 über die Telefonnummer 05231 6090 kontaktiert werden.

