Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schütze der Schreckschusspistole gesucht

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter schoss Sonntagnacht gegen 04:10 Uhr in der Unteren Kaplaneistraße in Meiningen fünf mal mit einer Schreckschusspistole in die Luft. Ein Zeuge konnte dies mit seinem Handy filmen. Die Suche nach dem Schützen führte bislang ins Leere. Die Polizei in Meiningen sucht nun weitere Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0183592/2023.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell