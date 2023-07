LPI-SHL: Unter die Leitplanke gerutscht

Meiningen (ots) - Unbekannte machten sich in der Zeit von Samstag bis Sonntagmorgen im Gebäude des Sozialwerkes in der Alten Henneberger Straße in Meiningen zu schaffen. Sie brachen in das Haus ein und durchsuchten sämtliche Räume. Aus einem entwendeten die Täter einen fest verankerten Tresor samt Inhalt. Um zum Ziel zu gelangen brachen sie mehrere massive Türen und auch Fenster auf und verursachten auf diese Weise ...

