LPI-SHL: Motorradfahrer stürzte

Meiningen (ots) - Am 14.07.2023 kam es in Schmalkalden am Kreisverkehr in der Bahnhofstraße zur seitlichen Kolission zwischen zwei PKW's. Der 85-jährige Unfallverursacher verließ unmittelbar darauf die Unfallstelle in unbekannte Richtung. Bei dem Unfall wurde des Fahrzeug der Unfallbeteiligten erheblich beschädigt und die Fahrzeugführerin leicht verletzt. Nach intensiven Ermittlungen konnte der Unfallverursacher und ...

