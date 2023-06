Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 75-Jährige bei Unfall verletzt

Heggen (ots)

Eine 75-Jährige ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag (23. Juni) gegen 09:35 Uhr auf der Hollenbrocker Straße verletzt worden. Zunächst befuhr eine 54-jährige Autofahrerin die Straße "Im Sinkel". Sie beabsichtigte von dieser Straße, nach rechts auf die Hollenbrocker Straße einzubiegen. Zeitgleich befand sich die 75-Jährige bereits auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Als die 54-Jährige in diese dann einbog, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Ein Rettungswagen brachte die 75-Jährige in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im jeweils vierstelligen Eurobereich.

