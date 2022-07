Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall-Wielandsweiler: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt

Am Donnerstagabend kurz vor 19:00 Uhr war ein 57-jähriger mit seinem BMW-Motorrad auf der Bibersfelder Straße unterwegs. Hierbei stürzte er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, vom Krad. Hierdurch wurde er verletzt und musste von Rettungskräften in eine Klinik verbracht werden. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Satteldorf: Auffahrunfall auf Autobahn

Am Donnerstag befuhr ein 39-jähriger mit seinem Volvo-Sattelzug den rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg. Kurz vor dem Rastplatz Bronnholzheim kam es zu stockendem Verkehr, weshalb der Trucker seinen Sattelzug fast bis zum Stillstand abbremsen musste. Ein nachfolgender,31-jähriger Fahrer eines Opel-Kleinlasters erkannte dies zu spät und fuhr auf den Auflieger des Volvo-auf. hinten auf. Der Kleinlaster wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 12.500 Euro.

