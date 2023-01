Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Brand und Einbruch an Grundschule Wittingen

Stadt Wittingen (ots)

Um 01:35 Uhr wurde der Polizei ein Brand auf dem Gelände der Grundschule Wittingen gemeldet. Angeblich sollte das Feuer schon in den Dachstuhl gezogen sein. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass Papiertonnen auf dem Gelände brannten. Das Schulgebäude selbst war nicht brandbetroffen. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass unbekannte Täter vermutlich zuvor eine Fensterscheibe einschlugen und so in das Gebäude eindrangen. Ob es in der Schule zu einem Diebstahl kam muss noch ermittelt werden. Außerdem soll ermittelt werden, inwieweit der Brand und der Einbruch in Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wittingen (Tel.: 05831/252880) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell