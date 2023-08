Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (04.08.2023) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Drogeriemarkt an der Wildunger Straße Parfumtester gestohlen zu haben. Ein 49 Jahre alter Detektiv beobachtete den Tatverdächtigen, wie er kurz nach 15.00 Uhr im Drogeriemarkt zwei Parfumtester in seine Jacke steckte und damit das Geschäft verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hielten ihn daraufhin fest und übergaben ihn den alarmierten Beamten. Der Tatverdächtige mit rumänischer Staatsangehörigkeit, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde am Samstag (05.08.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell