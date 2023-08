POL-S: Mobiltelefon fehlt nach Auseinandersetzung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots) - Aus bislang unbekannten Gründen ist am Donnerstagmittag (03.08.2023) in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Nagoldstraße ein Brand ausgebrochen. Die 32-jährige Bewohnerin kam mit ihrem Baby gegen 12.15 Uhr nach Hause, als sie eine starke Rauchentwicklung aus ihrer Wohnung bemerkte und die Feuerwehr alarmierte. Ersten Erkenntnissen zufolge brach das Feuer im Bereich des Wickeltisches im Kinderzimmer aus. Die Ermittlungen zur ...

