Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Schulzentrum randaliert und Scheiben beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (04.08.2023) einen 14 Jahre alten Jugendlichen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit weiteren mutmaßlichen Komplizen in einem Schulzentrum an der Adalbert-Stifter-Straße Scheiben und Türen beschädigt zu haben. Ein Anwohner beobachtete kurz nach Mitternacht, wie drei Personen an einer Schule mutmaßlich Scheiben zerstören und wählte den Notruf. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten daraufhin nach den Tätern und entdeckten sie im Bereich der Suttnerstraße. Dort nahmen sie den 14-Jährigen vorläufig fest, seinen beiden mutmaßlichen Komplizen gelang es, unbekannt zu flüchten. Die Polizisten stellten anschließend mehrere Dutzend beschädigte Fenster- und Türscheiben fest. Darüber hinaus versprühten die Tatverdächtigen den Inhalt eines Feuerlöschers an der Gebäudefassade. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Der 14-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seiner Mutter übergeben. Die Flüchtigen sollen dunkle Kleidung getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903700 beim Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße zu melden.

