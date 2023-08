Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagabend (01.08.2023) einen 39-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Ein 35 Jahre alter Prüfer forderte den Tatverdächtigen gegen 20.45 Uhr in der S-Bahn der Linie 4 auf, seinen Fahrschein vorzuzeigen. Als er dem nicht nachkommen konnte, forderte der Prüfer ihn auf, die Bahn mit ihm am Bahnhof Zuffenhausen zu verlassen. Nach dem Ausstieg flüchtete der 39 Jahre alte Mann und warf mutmaßliches Betäubungsmittel in ein Gebüsch. Das Prüfpersonal konnte den Tatverdächtigen einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten fanden rund 100 Gramm mutmaßliches Haschisch im Gebüsch. Der 39-jährige tunesische Staatsangehörige wurde im Laufe des Mittwochs (02.08.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und diesen in Vollzug setzte.

