Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn

Kaltenkirchen - Einbrüche in Imbisse

Bad Segeberg (ots)

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen (12.06.2023) ist es in der Pascalstraße in Quickborn zum Einbruch in einen Imbiss auf dem Famila-Parkplatz gekommen.

Unbekannte drangen gewaltsam in den Verkaufsraum ein und stahlen Bargeld.

Parallel kam es auch im Kisdorfer Weg in Kaltenkirchen zu einer gleichgelagerten Tat.

Hier brachen Unbekannte einen als Lager eines Imbisses genutzten Container auf. Neben Bargeld fehlten auch Lebensmittel und Getränke.

Hier dürfte die Tat nach den bisherigen Erkenntnissen am Sonntagnachmittag begangen worden sein.

Die Ermittler in Quickborn (04106 63000) und Kaltenkirchen (04191 30880) suchen Zeugen und bitten unter den genannten Telefonnummern um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell