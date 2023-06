POL-SE: Pinneberg - Saab auf Parkplatz beschädigt

Bad Segeberg (ots) - Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Pinneberg zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen. Quickborn - Zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag (09.06.2023) drangen Unbekannte in der Ulzburger Landstraße zwischen Peperkamp und Holmmoortwiete in ein Einfamilienhaus ein und stahlen unter anderem einen Fernseher, eine Soundbar und einen Laubbläser. Heidgraben - In der Straße "Pipenblink" ...

