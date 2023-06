POL-SE: Bad Segeberg - Raubversuch im Seminarweg

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (06.06.2023) ist es in der Elmshorner Straße, Ecke Hans-Hermann-Kath-Brücke, in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein blauer VW Golf Sportsvan auf der Beifahrerseite beschädigt wurde. Der VW parkte zwischen 18:30 und 08:15 Uhr im Bereich der Wertstoffcontainer und dürfte durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren worden sein. Der Sachschaden ...

mehr