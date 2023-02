POL-FR: Buchholz: Gefährliche Körperverletzung mit Flasche - Zeugen gesucht

Neuenburg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen, 12.02.2023, zwischen 04:00 Uhr und 05:30 Uhr, kam es in Neuenburg am Wuhrloch zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW kam, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Fahrbahnteiler. Dieser, sowie die dortigen Verkehrszeichen wurden durch die Kollision zerstört. An dem Fahrzeug dürfte erheblicher Schaden an der Fahrzeugfront ...

