Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Wohnungseinbrüche am Wochenende

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es im Kreis Pinneberg zu mehreren Wohnungseinbrüchen gekommen.

Quickborn - Zwischen Donnerstag- und Freitagnachmittag (09.06.2023) drangen Unbekannte in der Ulzburger Landstraße zwischen Peperkamp und Holmmoortwiete in ein Einfamilienhaus ein und stahlen unter anderem einen Fernseher, eine Soundbar und einen Laubbläser.

Heidgraben - In der Straße "Pipenblink" öffneten der/die Täter zwischen 09:30 und 13:50 Uhr ein Einfamilienhaus und entwendeten Bargeld.

Am Vortag war auf einem nahen Feldweg ein Mann beobachtet worden, der sich das betroffene Haus bzw. Grundstück auffällig ansah. Er hatte dunkle kurze gelockte Haare und einen Dreitagebart. Der Unbekannte war mit einem grauen Kapuzenpullover und einer schwarzen Weste bekleidet.

Elmshorn - Im Eichenkamp nahe der Hamburger Straße stiegen Einbrecher am Freitag zwischen 07:20 und 19:30 Uhr in eine Hochparterrewohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und klauten unter anderem eine Spielekonsole und Bargeld.

Ellerhoop - Am frühen Samstagmorgen zwischen 02:00 und 10:00 kam es im Ohlekamp zum Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Allerdings gelangte/n der/die Täter nicht in das Wohnhaus.

Uetersen - In der Straße "Am Steinberg" brachen Unbekannte am Samstag zwischen 13:20 und kurz vor Mitternacht in ein Einfamilienhaus ein und nahmen unter anderem Goldschmuck an sich.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Die Ermittler bitten unter 04101 2020 oder SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell