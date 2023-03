POL-F: 230302 - 0268 Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) - (th) Am Dienstag, den 28. Februar 2023, kam es gegen 07.30 Uhr im Bereich der Brückenstraße / Ecke Gutzkowstraße in Höhe des dortigen Spielplatzes zu einer versuchten Freiheitsberaubung zum Nachteil eines Kindes. Das 11-jährige Mädchen befand sich zu Fuß auf dem Weg in die Schule, als ein ihr unbekannter Mann mit seinem PKW neben ihr anhielt. ...

