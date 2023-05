POL-PDWIL: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt des motorisierten Zweiradverkehrs

Wittlich (ots) - Am 22.05.2023 im Zeitraum von 00:00-03:52 Uhr brachen derzeit unbekannte Täter in Wittlich in der Gottfried-Daimler-Straße in das dortige Fast-Food-Restaurant ein. Hier entwendeten sie unter Anderem eine noch unbekannte Summe Bargeld. Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum und Umfeld des Restaurants, nimmt die Polizei Wittlich unter Tel. 06571-9260 ...

