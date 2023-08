POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Autoaufbrecher vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (03.08.2023) in der Lautenschlagerstraße Ecke Thouretstraße ist eine 24-Jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 08.40 Uhr aus Richtung Hauptbahnhof kommend in der Lautenschlagerstraße unterwegs und wollte nach links in die Thouretstraße ...

