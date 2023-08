Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Unfall verletzt - Unfallbeteiligter und Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag (03.08.2023) in der Lautenschlagerstraße Ecke Thouretstraße ist eine 24-Jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer war gegen 08.40 Uhr aus Richtung Hauptbahnhof kommend in der Lautenschlagerstraße unterwegs und wollte nach links in die Thouretstraße abbiegen. Dabei stieß er mit der Radfahrerin zusammen, die in Richtung Hauptbahnhof fuhr. Die 24-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden von zirka Tausend Euro. Anschließend trennten sich die beiden Unfallbeteiligten, ohne ihre Personalien auszutauschen. Der unbekannte Autofahrer, der mit einem älteren silbernen VW-Modell und Stuttgarter Kennzeichen unterwegs war, war etwa 27 Jahre alt, zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und sein linker Arm war amputiert. Er trug eine dunklere Brille, hatte etwa sieben Zentimeter lange Haare und trug eine dunkelblaue Chino-Hose sowie ein weißes Hemd. Zeugen und insbesondere der VW-Fahrer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

