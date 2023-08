Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 58 Jahre alter Radfahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (02.08.2023) in der Stresemannstraße schwere Verletzungen zugezogen. Der 58-Jährige fuhr gegen 14.45 Uhr auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Stresemannstraße und wollte an der Einmündung zur Straße Im Götzen die Fahrbahn an der Radwegefurt überqueren. Dabei missachtete er mutmaßlich das Rotlicht. Ein Autofahrer, der in der Stresemannstraße Richtung Killesberg fuhr, bremste daraufhin ab. Eine 30-jährige Frau, die mit ihrem Hyundai dahinterfuhr, wich nach rechts auf die Busspur aus um einen Zusammenstoß mit dem davorstehenden Auto zu verhindern. Dabei stieß sie mit dem 58 Jahre alten Fahrradfahrer zusammen, bevor sie mit ihrem Hyundai gegen einen Lichtmast prallte. Das Fahrrad schleuderte durch den Aufprall gegen einen geparkten Mini. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 10.000 Euro.

