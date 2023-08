Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rüttelplatte gestohlen- Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (01.08.2023) eine Rüttelplatte von einer Baustelle an der Wernerstraße gestohlen. Die Täter entfernten in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr ein Element des Baustellenzauns und gelangten so auf die Baustelle. Auf dem Gelände nutzten die Unbekannten mutmaßlich einen Radlader, um die Rüttelplatte im Wert von mehreren Tausend Euro zu verladen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell