Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 24 Jahre alte Frau sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 24 Jahre alte Frau ist am frühen Dienstagmorgen (01.08.2023) von mehreren Männern am Schlossplatz sexuell bedrängt worden. Die 24-Jährige war gegen 03.45 Uhr auf dem Weg zum Hauptbahnhof und stellte sich wegen des einsetzenden Regens am Königsbau unter. Dort wurde eine Gruppe junger Männer auf die Frau aufmerksam und belästigte sie zunächst verbal. Als sie weiterging, folgten ihr fünf Männer und fassten ihr an die Brust und an den Po. Erst als die Frau den Notruf wählte, ließen die Tatverdächtigen von ihr ab. Alarmierte Polizeibeamte nahmen vier Tatverdächtige im Alter von 15, 17, 18 und 22 Jahren am Schlossplatz auf der Seite Fürstenstraße vorläufig fest. Einen weiteren Tatverdächtigen im Alter von 25 Jahren trafen die Beamten im Bereich der Börsenstraße an und nahmen ihn ebenfalls vorläufig fest. Die Ermittlungen zu den genauen Tatbeteiligungen, dem Ablauf der Tat und möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern an. Die Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0800/1100225 oder per Email unter Hinweise.Kripo.Ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell